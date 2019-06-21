Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от новоизбранной власти прекратить уголовно-репрессивный произвол и доказать, что мы живем в стране, где все граждане равны перед законом - вне зависимости от их политических убеждений.

Наша партия готова поддержать кадровые назначения президента Украины в силовом блоке при условии, что его команда возьмет на себя ответственность за восстановление монополии государства на применение силы, установит верховенство права и правопорядок в Украине.

То, что созданная кликой Порошенко система политических репрессий, которую активно поддерживают представители "партии войны" в Верховной Раде, продолжает действовать и при президенте Зеленском, - лишь печальное свидетельство немощи судебной и правоохранительной систем Украины.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит превратить Украину в страну победившего беззакония! Мы призываем главу государства и его команду дать политическую оценку репрессиям преступного режима Петра Порошенко, прекратить практику применения властями уголовного законодательства в политических целях и запретить незаконные парамилитарные формирования.

Мы требуем довести до конца расследования резонансных убийств журналистов - Олеся Бузины и Павла Шеремета. Мы требуем освободить неправомерно задержанных узников совести, включая директора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, режиссера-документалиста и церковного журналиста Олега Сагана, журналистов Василия Муравицкого, Дмитрия Васильца, Евгения Тимонина и многих других. Мы требуем прекратить преследование главного редактора "Страна.UA" Игоря Гужвы и телеведущего канала NewsOne Руслана Коцабы.

Фабрикация дел против оппозиционных журналистов и общественных деятелей, политически мотивированные аресты и задержания, цензурирование государственными органами материалов и озвучиваемых мнений, касающихся конфликта на Донбассе и отношений Украины с Российской Федерацией, о чем свидетельствуют отчеты ряда международных правоохранительных организаций, должны быть прекращены!

Мы требуем немедленной отставки профессионально непригодного, не имеющего юридического образования генерального прокурора Луценко и публичного осуждения всех пособников преступного режима Порошенко, ответственных за проводимый ими разрушительный курс, направленный на раскол страны и разжигание межнациональной розни.

Политика преследования инакомыслящих должна быть прекращена! Новая власть обязана перевернуть эту позорную страницу отечественной истории. Время "сшивать" страну!