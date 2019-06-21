Исполняющий обязанности главы предыдущего состава Верховного суда Украины Василий Гуменюк считает, что Верховный суд должен стать судом права, а не судом факта. Об этом он сказал "Українським Новинам".

"Он (Верховный суд) должен стать судом права, а не судом факта. Для этого есть суд первой инстанции и суд апелляции. А в суде права, безусловно, может справиться и меньшее количество судей. Не знаю, будет ли достаточно 9 судей, как в американской модели, это зависит от законодательства", - сказал он.

По его словам, в Украине могут быть разные модели Верховного суда, но главное, чтобы была обеспечена защита прав граждан.

"У нас могут быть разные модели, в зависимости от того, сколько государство может позволить себе судей в Верховном суде. Я не берусь говорить, что это может быть 9 судей, но я знаю, что у нас было 48 судей и мы нормально и полностью обеспечивали работу. Все зависит от того, как будет сделано законодательство. Важно то, чтобы обеспечить гражданам защиту их прав, которая должна заканчиваться на апелляции. То есть первая инстанция и апелляция. Это основное. Безусловно, если это будет обеспечено, будут достаточные законодательные меры приняты, то можно говорить и о меньшем количественном составе Верховного суда", - подчеркнул Гуменюк.

Он уверен, что новая власть должна углубленно изучить судебную реформу и посмотреть на те ошибки и недостатки, которые существуют и решить вопрос уменьшения нагрузки на Верховный суд.

"...потому что самое главное - право граждан на защиту, а государство это право на данный момент не обеспечивает вообще. Часть судов вообще не работает, часть не прошла оценку, то есть нет нормального процесса и профессионального подхода для решения вопросов по защите прав им интересов граждан. Я очень обеспокоен этим", - сказал Гуменюк.