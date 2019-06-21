В Одесской области в с. Первомайское случился страшный инцидент. Во время конфликта мужчина накинулся на пенсионера и убил его. Тело 78-летнего погибшего обнаружила его родственница, передает пресс-служба Нацполиции.

Женщина сразу вызвала правоохранителей. Спустя несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний житель соседнего села.

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Мужчина рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к пенсионеру. Из-за внезапной ссоры он избил хозяина дома деревянной палкой. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни - сбежал с места происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее сообщалось, что житель Днепра расстрелял детей из окна, а также пьяный "евробляхер" жестоко избил полицейского.