Мінрегіонрозвитку закликає не політизувати підготовку до опалювального сезону [ Редактировать ]
"Прибрати політику та популізм із питань підготовки регіонів до нового опалювального сезону", - попросив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко.
Під час проведення селекторної наради віцепрем'єр зазначив, що зараз важливо спланувати технічну підготовку та вирішити питання виплати боргів. Зубко наголосив, що останнім часом споживання газу вдалося скоротити на 32 мільйони кубометрів завдяки встановленню лічильників.
"80 відсотків сьогодні - є показник встановлення лічильників по країні, - то лідерами: Черкаська, Миколаївська, Хмельницька області, - там, де у нас 98, 98, 93 відсотки. Але з іншого боку, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська області залишаються в аутсайдерах. Новий опалювальний сезон буде випадати під формування, або перед формуванням нової коаліції, або нового уряду і, думаю, що нам безпосередньо треба зробити все, щоби ця робота проходила спокійно", - наголосив Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України.
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