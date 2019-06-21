Данилюк рассказал, за какие средства будут восстанавливать Донбасс [ Редактировать ]
Лидер "Спільної справи" Александр Данилюк считает, что восстанавливать разрушенный Донбасс нужно за счет страны-агрессора. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на интервью Данилюка изданию Gazeta.ua.
По его словам, Россия пытается использовать новую власть, чтобы не платить по счетам. Он уверен, что в условиях военного конфликта, страна-агрессор должна компенсировать ущерб, нанесенный государству и его гражданам.
"Если пойдем путем, который поддерживают партии капитуляции (которые говорят о переговорах с РФ), юридически Россия не будет считаться агрессором. Донбасс будет восприниматься как внутриукраинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству, то есть, гражданам. Каждый украинец должен будет заплатить минимум по 50 тыс. долларов на восстановление Донбасса и значительно большие деньги возместить беженцам, переселенцам, жителям оккупированных территорий, участникам боевых действий с обеих сторон. То есть, Украина сознательно отказывается от компенсаций и принимает на себя функцию ответственной стороны. Это опасно", - заявил Данилюк.
Данилюк отметил, что убытки из-за войны на Донбассе составляют десятки триллионов долларов.
"Ирак напал на Кувейт. Война продолжалась 2 дня. Около 200 человек погибли. Ирак выплачивает Кувейту 469 миллиардов долларов как государству, отдельно - частным лицам, пострадавшим компаниям. А когда говорим о более 5 лет войны, большое количество убитых, разрушенную инфраструктуру, переселенцев - это десятки триллионов долларов нанесенных Украине убытков. Россия существенно меньшими деньгами с помощью новых политиков может получить договоренности относительно конфликта на Донбассе, которые нивелируют ее долги перед Украиной. Это создаст предпосылки для снятия международных санкций против Кремля", - добавил он.
"Стратегия нанесения России финансовых и экономических убытков мощнее санкций. Она может выступить аргументом Украины в переговорах с РФ об освобождении территорий, прекращении агрессии. Также это был бы аргумент для партнеров поддерживать нас. Этот рычаг, вместе с началом переговоров в Будапештском формате, мог бы дать результаты - достижение мира на украинских условиях", - говорит Данилюк.
Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение "Спільна справа", намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением "Сила права" Андрея Сенченко, чтобы противодействовать российскому реваншу. "Сила права" - с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.
Александр Данилюк - один из лидеров Революции достоинства, экс-кандидат в президенты Украины. С началом войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне. В 2014 году - советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии - читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.
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