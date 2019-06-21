Судді визначилися. Указ президента про розпуск Верховної Ради відповідає Конституції. Рішення очікувалося наступного тижня, але виявилося, що суддям було не так уже й складно дійти згоди. І їхнє рішення можна назвати одним словом - дотепне.

Тому що Конституційний суд не став порпатися в заявах про наявність чи відсутність коаліції, а лише констатував, що взагалі-то цей конфлікт між президентом і депутатами не можна вирішити лише з огляду на чинне законодавство. Оскільки ані Конституція, ані Регламент Верховної Ради не визначають законних правил роботи коаліції. Так сталося в нашій країні, що це - правова діра. Немає жодної норми, яка зобов'язувала б спікера оголошувати про розпад коаліції або якось ще описувала порядок припинення її діяльності. Та немає жодної норми, яка забороняла б президентові самостійно констатувати відсутність коаліції.

Ось чому судді постановили: якщо в законах прогалина, нехай народ через вибори вирішує цей конфлікт між Володимиром Зеленським і колишньою більшістю. Усе ж таки, саме народ у нас - єдине джерело влади, і народне волевиявлення - здійснюється саме через вибори.