Президент США Дональд Трамп рассказал, что в случае войны, Иран столкнется с "невиданными прежде разрешениями". Об этом заявил в интервью NBC News.

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"Я не ищу войны. Но если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше", - , обратился к Тегерану Трамп.



При этом он указал, что хочет избежать военного сценария и напомнил, что Иран не может иметь ядерного оружия.



"Вы хотите говорить - хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономическая ситуация в ближайшие три года", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что США созвали экстренное заседание совета безопасности ООН по Ирану.