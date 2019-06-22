"Это будет уничтожение": Трамп сделал резкое заявление [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в случае войны, Иран столкнется с "невиданными прежде разрешениями". Об этом заявил в интервью NBC News.
"Я не ищу войны. Но если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше", - , обратился к Тегерану Трамп.
При этом он указал, что хочет избежать военного сценария и напомнил, что Иран не может иметь ядерного оружия.
"Вы хотите говорить - хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономическая ситуация в ближайшие три года", - сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что США созвали экстренное заседание совета безопасности ООН по Ирану.
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