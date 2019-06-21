Дональд Трамп планував нанести удар по Ірану - ЗМІ [ Редактировать ]
Дональд Трамп санкціонував ракетні та авіаудари по Ірану, але згодом передумав. За даними New York Times та Reuters, з посиланням джерела в Білому домі, Трамп ухвалив удари по іранських радіолокаційних постах та ракетних батареях - у відповідь на збиття іранцями американського безпілотника.
Військові кораблі США вже вийшли на позиції, а літаки піднялися в повітря, коли надійшла команда - "відбій".
За даними Associated Press, дати жорстку відповідь за збитий дрон Трампу радили в Пентагоні, однак у Конгресі США виступили проти.
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