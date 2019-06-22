В Доме офицеров попрощались с Тымчуком Фото: "Информатор"

В Киеве в Доме офицеров попрощались с народным депутатом Дмитрием Тымчуком, передает "Корреспондент".

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Попрощаться с Тымчуком пришли его близкие и коллеги, а также неравнодушные украинцы.

Также проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, народный депутат Антон Геращенко и другие политики.

Дмитрия Тымчука похоронят в городе Бердичев в Житомирской области.

Напомним, в среду, 19 июня, народный депутат Дмитрий Тымчук случайно застрелился.