В Доме офицеров попрощались с Тымчуком (фото) [ Редактировать ]
В Киеве в Доме офицеров попрощались с народным депутатом Дмитрием Тымчуком, передает "Корреспондент".
Попрощаться с Тымчуком пришли его близкие и коллеги, а также неравнодушные украинцы.
Также проститься с народным депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, народный депутат Антон Геращенко и другие политики.
Дмитрия Тымчука похоронят в городе Бердичев в Житомирской области.
Напомним, в среду, 19 июня, народный депутат Дмитрий Тымчук случайно застрелился.
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