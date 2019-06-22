В Одесі розгорнули брудну кампанію проти "Опозиційної платформи - За життя". На вулицях міста розмістили білборди з провокативними написами, що спотворюють ідеологію політсили.

У партії запевняють: провокацію замовили політичні опоненти. Докладніше про це - далі.

По всій Одесі - білборди із зображенням кандидатів у народні депутати Іллі Киви та Вадима Рабіновича. А внизу підпис: "Опозиційна платформа - За життя", "Була б моя воля - розстрілював би автобуси Донецьк-Київ, Київ-Донецьк".

Дехто з одеситів одразу зрозумів: це фейк і провокація! Адже такі висловлювання не відповідають ідеології партії.

"Это известные технологии во всех странах, это международная практика. Более сильного кандидата стараются очернить любыми путями!", - зазначила Наталія Черепанова, жителька Одеси.

Юристи констатують : це грубе порушення законодавства одразу за кількома статтями. Зображення кандидатів і логотип політсили використали без їхньої згоди. Окрім того, білборди цілком анонімні: не містять жодного посилання ні на замовника, ні на типографію.

"Тут приписали слова ті, які людина не говорила з певною метою саме для того, щоб різко позбавити кількість голосів на його підтримку, або підтримку партії, - відповідно, зменшити можливість, або вірогідність бути обраним. А це теж Кримінальний кодекс захищає", - наголосив Олександр Бурмагін, юрист.

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик каже: розмістити рекламу в Одесі неможливо без погодження з міськрадою. А враховуючи, що мер Геннадій Труханов йде на вибори під прапорами найближчих конкурентів "Опозиційної платформи - За життя", напрошується запитання: чи не причетна одеська мерія до "чорного піару"?

"Я впевнений, що певні люди в міськраді сказали: ви робіть, а ми вас прикриємо. Інакше бути не могло.

І я хочу звернутися до мера пана Труханова: якщо це не він, то мають понести відповідальність люди в міському департаменті благоустрою та реклами, які за це відповідають. Якщо цього не станеться, то відповідальність за ці дії лягає на пана Труханова та його команду, інакше бути не може.

Я не буду говорити дипломатичними фразами: "хтось, десь, якось" - це неправда, це дії міської влади, яка начебто увійшла в іншу політичну сили, яка боїться нашої політичної сили і бачить рейтинги по місту Одеса "Опозиційної платформи - За життя", - наголосив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Більше того - у Київському районі Одеси опоненти перейшли до відвертого насилля, - розповідає Віктор Баранський, кандидат на виборах по цьому округу від "Опозиційної платформи - За життя". Невідомі молодики нападають на його агітаційні намети: ріжуть їх і підпалюють - за кілька днів пошкодили вже сім. А ще залякують волонтерів.

"Это совершили люди, которые причисляют себя к патриотическим организациям, а на самом деле, де-факто, - просто рэкетиры и бандиты под такой вот благородной вывеской. И более того, насколько нам известно, они находятся на содержании у городской власти", - зазначив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Баранський звернувся до правоохоронців. Проте там напади кваліфікували як адміністративні (тобто, незначні) порушення.

Щодо провокативних білбордів - до поліції та міськради із заявами звернувся народний депутат Микола Скорик із вимогою: знайти та покарати винуватців, а також невідкладно демонтувати незаконну рекламу. Утім уже другу добу антиреклама продовжує вводити в оману одеситів.