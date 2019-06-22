Військовики Операції Об'єднаних сил зміцнюють позиції. У напрямку Кримського, а також Світлодарська українські бійці посилюють укріплення, бліндажі та окопи. А також будують нові спостережні пости. Це, зокрема, додатковий захист від снайперів супротивника.

Продовжить Геннадій Вівденко.

"12, 7 - це противник стріляє в нас з такої зброї. Це є снайперська гвинтівка. Пострілу з неї не чути, набої бронебійні, а є й розривні - стріляють так і так. Снайпери працюють в парі, один одного прикриваючи. Змінюють позиції", - розповідає позивний "Вінні", 24 механізована бригада ім. князя Данила Галицького

На Донецькому напрямку супротивник спочатку веде вогонь, провокуючи на дії у відповідь. Потім працює ворожий снайпер.

Боєць із позивним "Вінні" зберіг смертельний подарунок, як тут кажуть. Він пробив захисні мішки над бруствером траншеї. Ці кулі надто небезпечні - прошивають захисні споруди наче папір.

"Гвинтівка - "вихлоп", РФ, виробляють у Тулі для спецпризначення ФСБ. Досить небезпечна гвинтівка", - зазначив Андрій, 24 механізована бригада ім. князя Данила Галицького.

Уже кілька оборонців загинули від снайперів супротивника. Українські вояки 24 бригади не виявляють кмітливість. Спорудили глибші траншеї.

"Выяснили маркировку пули, сдали на экспертизу, нашли эту маркировку", - розповідає Андрій, 24 механізована бригада ім. князя Данила Галицького.

Українські військовики відповідають на вогонь снайперів з кулеметів. Зазвичай, найманці відразу відходять зі своїх так званих "лігв" у лісопосадки.

"Гарний пристрій "миротворець" - насипає те, що потрібно".

Кількох снайперів уже ліквідовано завдяки злагодженій роботі піхотинців 24 механізованої бригади Князя Данила Галицького і підрозділу контрснайперської боротьби.