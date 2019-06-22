Церковний скандал на Чернігівщині: прихильники ПЦУ відібрали церкву у вірян УПЦ [ Редактировать ]
Розподіл майна на Чернігівщині. У селі Парафіївка вже довгий час точиться боротьба за права вірян Української Православної Церкви.
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Це не мітинг і не протест. Таким чином відбувалися збори релігійної громади. Там мали вирішити - якій єпархії підпорядкована єдина церква в селі Парафіївка. А враховуючи, що напередодні за гроші громади збудували новий храм - питання переросло в розподіл майна.
Від самого початку почалися скандали. Не пропускали вірян Української Православної Церкви та представників єпархії.
"От, я - керуючий єпархією. - Чекайте, переверніть на останню сторінку, у вас є печатка? - Аякже, печатка є".
Хто самовільно влаштував цю перевірку - так і не дізналися.
"А ми приїхали з Березни, особисто я. Тому що мені не все одно, що відбувається в Ічнянському і Ніжинському районі", - говорить Світлана, жителька міста Березна.
"Я не знаю тих людей, не знаю, що не пускають туди".
Щоб священики і віряни УПЦ не змогли проголосувати, двері до будівлі заблокували. За словами керівника місцевої єпархії УПЦ, така ситуація в селі вже звична. Однак боротися не припиняють.
"У нас є на це всі законні права. На існування, за статутом, за законом. Ми законослухняні громадяни", - наголосив Петро Мисяйло, протоієрей, настоятель храму в селі Парафіївка.
До слова, не пропускали всередину і представників ЗМІ:
"Ні, вас ніхто не пустить. - Закон України про інформацію гарантує журналістам право збирати та поширювати інформацію! - Мені теж закон багато чого гарантує".
У поліції заявили: нічого вдіяти не можуть.
"Нехай пише заяву. Заплачу я вам скільки? 17 гривень, да? Ха-ха!"
Однак, на цьому словесні перепалки не припинилися. Далі радикали перейшли до провокацій.
"Не трогайте меня. Яке ви маєте право?"
Навіть відбирали мобільні телефони.
"Вы имели право забирать у меня телефон? - Люди добрі, ви бачите як порушується закон!"
Місцеві, які в сутичках участі не брали, не на камеру зізналися: організатор заходу - голова сільради, начебто, пообіцяла звільнити тих, хто не підтримає Нову Православну церкву.
"Із роботи всіх сюди позвозили. Це що, стільки людей би прийшло? Та ні в жизні би не прийшло. Оце 18 сіл входять у громаду - це все Валентина Федорівна наша".
Навіть спроби завести на збори хоча б вірян УПЦ - успіхом не увінчалися.
"Дивіться, я представник єпархії. - До побачення, до побачення, до побачення!"
Голосування відбулося за зачиненими дверима.
"199 людей "за" із 219 зареєстрованих. За перехід української нашої церкви в українську православну".
Громадські активісти називають такі дії рейдерством і порушенням закону:
"Всі ініціативи, які пов'язані з переходом від однієї конфесії до іншої - це рішення виключно релігійної громади, а не територіальної. Держава немає ніякого права втручатися в життя релігійної громади згідно 35 статті Конституції. Ми вбачаємо в цьому - як голови громади Парафіянської, так і активістів, які його підтримують - грубе порушення, тобто, це - злочин", - зазначив Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади".
В Українській православній церкві це рішення мають намір оскаржити вже найближчим часом.
* * *
Подібні історії відбуваються чи не в кожному регіоні країни.
Напередодні, у селі Товтри Чернівецької області "ті тушки" не пустили священика УПЦ до власного храму. Як наслідок, - прихожани знесли церковну огорожу. Скінчилося все бійкою.
На Волині, у селі Грабове теж спробували захопити храм Української православної церкви. Там жорстоко побили священика. Зловмисником виявився місцевий депутат і за сумісництвом активіст ПЦУ. Він зірвав із церковника хрест та зламав йому пальці рук.
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