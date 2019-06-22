Розподіл майна на Чернігівщині. У селі Парафіївка вже довгий час точиться боротьба за права вірян Української Православної Церкви.

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Це не мітинг і не протест. Таким чином відбувалися збори релігійної громади. Там мали вирішити - якій єпархії підпорядкована єдина церква в селі Парафіївка. А враховуючи, що напередодні за гроші громади збудували новий храм - питання переросло в розподіл майна.

Від самого початку почалися скандали. Не пропускали вірян Української Православної Церкви та представників єпархії.

"От, я - керуючий єпархією. - Чекайте, переверніть на останню сторінку, у вас є печатка? - Аякже, печатка є".

Хто самовільно влаштував цю перевірку - так і не дізналися.

"А ми приїхали з Березни, особисто я. Тому що мені не все одно, що відбувається в Ічнянському і Ніжинському районі", - говорить Світлана, жителька міста Березна.

"Я не знаю тих людей, не знаю, що не пускають туди".

Щоб священики і віряни УПЦ не змогли проголосувати, двері до будівлі заблокували. За словами керівника місцевої єпархії УПЦ, така ситуація в селі вже звична. Однак боротися не припиняють.

"У нас є на це всі законні права. На існування, за статутом, за законом. Ми законослухняні громадяни", - наголосив Петро Мисяйло, протоієрей, настоятель храму в селі Парафіївка.

До слова, не пропускали всередину і представників ЗМІ:

"Ні, вас ніхто не пустить. - Закон України про інформацію гарантує журналістам право збирати та поширювати інформацію! - Мені теж закон багато чого гарантує".

У поліції заявили: нічого вдіяти не можуть.

"Нехай пише заяву. Заплачу я вам скільки? 17 гривень, да? Ха-ха!"

Однак, на цьому словесні перепалки не припинилися. Далі радикали перейшли до провокацій.

"Не трогайте меня. Яке ви маєте право?"

Навіть відбирали мобільні телефони.

"Вы имели право забирать у меня телефон? - Люди добрі, ви бачите як порушується закон!"

Місцеві, які в сутичках участі не брали, не на камеру зізналися: організатор заходу - голова сільради, начебто, пообіцяла звільнити тих, хто не підтримає Нову Православну церкву.

"Із роботи всіх сюди позвозили. Це що, стільки людей би прийшло? Та ні в жизні би не прийшло. Оце 18 сіл входять у громаду - це все Валентина Федорівна наша".

Навіть спроби завести на збори хоча б вірян УПЦ - успіхом не увінчалися.

"Дивіться, я представник єпархії. - До побачення, до побачення, до побачення!"

Голосування відбулося за зачиненими дверима.

"199 людей "за" із 219 зареєстрованих. За перехід української нашої церкви в українську православну".

Громадські активісти називають такі дії рейдерством і порушенням закону:

"Всі ініціативи, які пов'язані з переходом від однієї конфесії до іншої - це рішення виключно релігійної громади, а не територіальної. Держава немає ніякого права втручатися в життя релігійної громади згідно 35 статті Конституції. Ми вбачаємо в цьому - як голови громади Парафіянської, так і активістів, які його підтримують - грубе порушення, тобто, це - злочин", - зазначив Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади".

В Українській православній церкві це рішення мають намір оскаржити вже найближчим часом.

* * *

Подібні історії відбуваються чи не в кожному регіоні країни.

Напередодні, у селі Товтри Чернівецької області "ті тушки" не пустили священика УПЦ до власного храму. Як наслідок, - прихожани знесли церковну огорожу. Скінчилося все бійкою.

На Волині, у селі Грабове теж спробували захопити храм Української православної церкви. Там жорстоко побили священика. Зловмисником виявився місцевий депутат і за сумісництвом активіст ПЦУ. Він зірвав із церковника хрест та зламав йому пальці рук.