Юрій Бойко назвав мету "Опозиційної платформи - За життя" на дострокових виборах [ Редактировать ]
Повернення українських полонених, встановлення миру та відновлення економіки. Від це теми, які найбільше турбують виборців, заявляють в "Опозиційній платформі - За життя". Представники політсили цього тижня відвідали Донбас, де зустрілися з працівниками підприємств, громадськими діячами та підприємцями.
"Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. Мы за то, чтобы в стране был мир, мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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