У Вінниці помер чоловік, якого побив поліцейський [ Редактировать ]
У Вінниці помер Олександр Комарницький, якого 11 червня побив поліцейський через відмову бути понятим. Комарницького шпиталізували, відтоді він був у комі.
Правоохоронцеві, який побив Олександра, оголосили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень, супроводжуваних насильством. Відкрите кримінальне провадження.
Хмельницький міський районний суд узяв нападника під цілодобовий арешт.
У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови Сергія Князєва від службових обов'язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини. Готують документи на звільнення з посади заступника начальника обласної поліції.
по теме
Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: жуткие детали
22 июня в Дарницком районе Киева пропал 9-летний Захар Черевко
Юные братья под Запорожьем жесткого избили полицейских (фото)
Главные участники нападения уже установлены, это двое братьев, местные жители 1994 и 2003 годов рождения
Вбивці Дарини Лук'яненко загрожує найвища міра покарання
Головний підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко - 22-річний Микола Тарасов - зізнався у скоєнні злочині. Моторошне вбивство сталося у селі Іванівка, на Одещині
Вбивство Катерини Гандзюк: поліція провела 13 обшуків
Тринадцять обшуків у справі Катерини Гандзюк сьогодні провели в Херсоні та області. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган
У Харкові жорстоко побили оператора українського телеканалу
Лікарі борються за життя нашого колеги, оператора одного з національних телеканалів. Вадима Макарюка жорстоко побили у п'ятницю ввечері, коли він знімав конфлікт на харківському ринку "Барабашово"