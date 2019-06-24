У Вінниці помер Олександр Комарницький, якого 11 червня побив поліцейський через відмову бути понятим. Комарницького шпиталізували, відтоді він був у комі.

Правоохоронцеві, який побив Олександра, оголосили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень, супроводжуваних насильством. Відкрите кримінальне провадження.

Хмельницький міський районний суд узяв нападника під цілодобовий арешт.

У Нацполіції заявили, що за розпорядженням голови Сергія Князєва від службових обов'язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини. Готують документи на звільнення з посади заступника начальника обласної поліції.