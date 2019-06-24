Зробили операцію, але врятувати не змогли

У Харкові у госпіталі помер український військовий Олексій Карлаш. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомили розслідувачі "Інформнапалм".

Військовий із позивним "Карлсон" отримав скалкове поранення в голову 19 червня, під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Йому зробили операцію, але врятувати не змогли. Чоловік був родом із Богуслава Київської області. На війну пішов іще 2014 року.