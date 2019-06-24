У госпіталі Харкова помер український військовий [ Редактировать ]
У Харкові у госпіталі помер український військовий Олексій Карлаш. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомили розслідувачі "Інформнапалм".
Військовий із позивним "Карлсон" отримав скалкове поранення в голову 19 червня, під час виконання бойового завдання на Донбасі.
Йому зробили операцію, але врятувати не змогли. Чоловік був родом із Богуслава Київської області. На війну пішов іще 2014 року.
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