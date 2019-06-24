Андрей Харитонов умер: названа причина смерти [ Редактировать ]
На 60-м году жизни скончался известный актер Андрей Харитонов. СМИ назвали причину его смерти.
Говорят, что Андрей Харитонов умер от рака желудка,с которым боролся последние несколько лет.
Известно, что артист перенес шесть операций, однако справиться с болезнью ему так и не удалось.
Напомним, Андрей Харитонов умер. Об этом сообщил популярный режиссер Виталий Манский, сделавший соответствующую публикацию на своей странице в популярной социальной сети. Смерть актера подтвердила и его супруга.
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