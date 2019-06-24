На 60-м году жизни скончался известный актер Андрей Харитонов. СМИ назвали причину его смерти.

Говорят, что Андрей Харитонов умер от рака желудка,с которым боролся последние несколько лет.

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Известно, что артист перенес шесть операций, однако справиться с болезнью ему так и не удалось.

Напомним, Андрей Харитонов умер. Об этом сообщил популярный режиссер Виталий Манский, сделавший соответствующую публикацию на своей странице в популярной социальной сети. Смерть актера подтвердила и его супруга.