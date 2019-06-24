У Стамбулі мером стане опозиціонер [ Редактировать ]
Керівна партія Туреччини втрачає контроль над Стамбулом після повторного голосування за мера міста. Претендент від партії Ердогана програв ці вибори.
Після підрахунку 95ти відсотків бюлетенів, опозиційний кандидат Екрем Імамоглу набрав близько 54 відсотків голосів, а його суперник від партії Акр колишній прем'єр-міністр Біналі Йилдирим - понад 45.
Битву за Стамбул розглядають як перевірку популярності Ердогана в умовах різкого економічного спаду, зростання безробіття і здорожчання харчів.
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