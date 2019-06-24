В компании Google планируют создать отдельное приложение для детей под названием YouTube Kids и удалить весь детский контент с обычного YouTube. Об этом сообщает ITC.

Если руководство компании все таки решит реализовать проект, то такой шаг станет самым агрессивным изменением, предпринятым Google для борьбы со скверным поведением в отношении детей.

Известно, что компания рассматривает не один, а множество идей по улучшению YouTube, но некоторые из них пока так и остаются только идеями. Некоторые сотрудники Google и YouTube призывают руководителей подумать об отключении функции, которая автоматически запускает воспроизведение следующего видео после завершения просмотра ролика.

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Интересно, что группы правозащитников утверждают, что YouTube нарушает Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете, собирая данные о детях в возрасте до 13 лет, в том числе с помощью специального приложения. Жалобы начали поступать ещё в 2015 году.

Расследование может привести к тому, что Google выпишут штраф за неспособность защитить детей.

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Перемещение всех видео с участием детей в отдельное приложение YouTube Kids сопряжено с целым рядом проблем.

Дело в том, что каждую минуту на платформу загружается около 500 часов контента. Для перевода всего детского контента в другое приложение потребуется кардинально изменить инфраструктуру платформы, так как такие видео интегрируются в сообщества YouTube. Кроме того, детский контент является одним из наиболее популярных на платформе.

Раньше сообщалось о том, что в популярном мессенджере Telegram с новым обновлением добавилась важная функция - возможность комментирования публикаций. А также Apple официально отказалась от iTunes.