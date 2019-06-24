Зеленский подписал восемь новых указов: о чем они [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал восемь новых указов. Соответствующая информация появилась на сайте президента государства.
Первый - об увольнении начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
Второй - об увольнении председателя Житомирской областной государственной администрации.
Третий - об увольнении председателя Ровенской областной государственной администрации.
Четвертый - об увольнении председателя Черкасской областной государственной администрации.
Пятый - временно возложить исполнение обязанностей председателя Житомирской областной государственной администрации на Лагуту Ярослава Николаевича.
Шестой - временно возложить исполнение обязанностей председателя Ровенской областной государственной администрации на Тимошенко Игоря Александровича.
Седьмой - временно возложить исполнение обязанностей председателя Черкасской областной государственной администрации на Высоцкого Тараса Николаевича.
Восьмой - о назначении советника президента Украины.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины.
А также 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. А также в АП выступили с важным заявлением.
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