Президент Украины Владимир Зеленский подписал восемь новых указов. Соответствующая информация появилась на сайте президента государства.

Первый - об увольнении начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Второй - об увольнении председателя Житомирской областной государственной администрации.

Третий - об увольнении председателя Ровенской областной государственной администрации.

Читайте также Зеленский встретился с Меркель

Четвертый - об увольнении председателя Черкасской областной государственной администрации.

Пятый - временно возложить исполнение обязанностей председателя Житомирской областной государственной администрации на Лагуту Ярослава Николаевича.

Шестой - временно возложить исполнение обязанностей председателя Ровенской областной государственной администрации на Тимошенко Игоря Александровича.

Седьмой - временно возложить исполнение обязанностей председателя Черкасской областной государственной администрации на Высоцкого Тараса Николаевича.

Восьмой - о назначении советника президента Украины.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины.

А также 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. А также в АП выступили с важным заявлением.