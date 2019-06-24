Український спецназ успішно пройшов сертифікацію НАТО [ Редактировать ]
Український спецназ успішно пройшов сертифікацію НАТО.
Це перший в історії випадок, коли сертифікацію отримав підрозділ не з країн Альянсу. Про це повідомив український мілітарний портал. Відтепер наші військові можуть залучатися в Сили швидкого реагування НАТО. Іспити відбулися в Литві.
Сили швидкого реагування Північноатлантичного альянсу складаються з військ сухопутних, повітряних та морських сил. Вони призначені для проведення операції з евакуації чи вирішення задач у кризових ситуаціях в будь-яких регіонах світу.
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