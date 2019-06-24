На Європу насувається аномальна спека із Сахари [ Редактировать ]
Аномальна спека з Сахари насувається на Європу.
Температуру у 40 градусів вже зафіксовано у французькій столиці. Там рівень тривоги підняли до "помаранчевого", найнебезпечнішого.
Благодійні організації в Парижі вже почали забезпечувати водою безхатченків. Влада країни рекомендує місцевим мешканцям не перебувати на сонці та завжди мати про собі питну воду. Спека також зачепить південні країни Європи. Найвищі температурні показники очікують уже цього четверга.
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