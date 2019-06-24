У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. "Гора, що димить" - саме так у перекладі звучить назва вулкана - викидає клуби диму та попелу на висоту 2 з половиною кілометри.

Виверження не становить загрози, однак місцевих жителів закликали не наближатися до гори. Попокатепетль - один із найактивніших вулканів світу. Останнє його потужне виверження сталося 22 травня. Тоді стовп попелу сягнув трьох із половиною кілометрів.