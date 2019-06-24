Сімейні негаразди можуть коштувати прем'єрської посади Борису Джонсону [ Редактировать ]
Сімейні негаразди можуть коштувати прем'єрської посади Борису Джонсону. У який скандал потрапив Фаворит перегонів? Знає Ірина Іванова.
Ще кілька дні втому його лідерство було незаперечним. Борис Джонсон упевнено тримав першість під час відбору кандидатів на посаду прем'єра і суттєво випереджав свого конкурента - Джеремі Ганта. Та варто було раз поскандалити вдома, як про це довідалася вся країна. І рейтинг лідера поповз донизу.
Історія сталася наприкінці минулого тижня. Сусідів Джонсона занепокоїв шум з його квартири пізнього вечора. З політиком з'ясовувала стосунки його подружка, до якої він переїхав після розлучення. Жінка звинувачувала Джонсона в усіх смертних гріхах, зокрема - в плямах від червоного вина на світлому дивані, і виганяла його з дому. Завбачливі сусіди зробили аудіозапис сварки і викликали поліцію.
Поліція, прибувши на місце, не побачила приводу втручатися. Жоден із причетних не потребував допомоги. На тому можна було поставити крапку в інциденті. Однак запис сварки потрапив у пресу.
Уже в неділю газета "Мейл он сандей" опублікувала дані власного опитування щодо популярності Джонсона. Рейтинг фаворита просів після скандалу. Відрив між кандидатами скоротився з 27 до 11 відсотків. Журналісти влаштували справжнє полювання на політика - усім цікаво, що ж там сталося тієї ночі вдома у Джонсона. Кандидат від відповіді ухилявся. Як от під час інтерв'ю у Бірмінгемі.
"Цікаво, чому до вашого будинку приїжджала поліція в ніч на пятницю?"
"Дуже дякую, що так гарно мене представили. Мені треба бути дуже обережним з тим, що я кажу. Здається, глядачі зібралися тут через такого капосного інтерв'юера, яким ви є. Але не думаю, що їм цікаво знати те, що ви запитали", - відповів Борис Джонсон, кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.
Ситуацією скористався конкурент. Джеремі Гант закликав лідера перегонів не бути боягузом і відверто відповідати на незручні запитання. Вимагають цього і інші противники Джонсона. Уже в неділю біля квартири, де стався інцидент, зібралася групка невдоволених поведінкою політика.
"У наступні тижні буде ще більше протестів. А коли Джонсона оголосять прем'єр-міністром, ми заблокуємо Даунінг-стріт, щоб він не ввійшов туди чи не поїхав на зустріч з королевою".
Борису Джонсону 55 років, був двічі одружений, має п'ятьох дітей. Торік розлучився. 25-річний шлюб політика тріснув через 30-річну Керрі Саймондс, яка працювала в прес-службі Консервативної партії. Подружка назвала виклик поліції з боку сусідів - політично вмотивованим. За даними британських ЗМІ, жителі цього лондонського району переважно підтримують опозиційну, Ліберальну партію.
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