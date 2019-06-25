Представники "Опозиційної платформи - За життя" принесли квіти до братської могили на комплексі "Букринський плацдарм" [ Редактировать ]
Пам'ять загиблих під час другої світової війни вшанували у меморіальному комплексі "Букринський плацдарм" на Київщині. Тут зібралися ветерани та громадські активісти. Принесли квіти до братської могили і представники "Опозиційної платформи - За життя".
"Це святе місце для всіх українців, тут загинули сотні тисяч людей, вони визволяли Київ, були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо представлення своїх кандидатів на мажоритарних округах вони будуть представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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