Взрыв центрального ускорителя тяжелой ракеты SpaceX после неудачного приземления засняли на видео и показали в интернете. Ролик появился на странице репортера Ника Стюарта в Twitter.

Ступень ракеты Falcon Heavy при приземлении не попала на платформу в Атлантическом океане и взорвался. Она приводнилась всего в нескольких десятках метров от площадки.

Платформа была в рекордных 1245 км от места запуска. В SpaceX сообщают, что посадка ступеней является задачей второстепенной важности, а инцидент не повлияет на основную миссию.

Задача тяжелой ракеты Falcon Heavy заключается в выведении спутников на запланированные орбиты. Также отмечается, что вторая ступень Falcon Heavy работает нормально.

Unfortunately the #Spacex #FalconHeavy center core did NOT land successfully. Stunning view of the crash landing through. This was the toughest landing to date.

Main #STP2 mission is still going well. pic.twitter.com/gTxtmd2Nq8