До Руанди привезли носорогів із Європи [ Редактировать ]
П'ятьох рідкісних чорних носорогів із європейських зоопарків привезли в Африку. Тварин подарували уряду Руанди зоопарки Чехії, Данії і Великої Британії. До перельоту рогатих велетнів готували кілька місяців поміщали в контейнери, схожі на ті, що будуть у літаку.
Супроводжували їх п'ятеро ветеринарів. Іще рік носороги житимуть у вольєрах, щоби звикнути до нових умов, а потім їх випустять до місцевого національного парку.
Особин цього виду в усій Африці залишилося кілька тисяч, а в Руанді їх повністю винищили.
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