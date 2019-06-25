В понедельник, 24 июня, в Киеве на улице Генерала Шаповала, 20 произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan Leaf наехал на двухлетнего мальчика. Отмечается, что у ребенка была травма ноги, передает "Информатор".

По предварительной информации, водитель автомобиля сдавал задним ходом и не заметил двухлетнего мальчика, который находился в этот момент рядом с машиной. Мужчина наехал на ногу ребенку.

В результате аварии мальчик получил травмы различной степени тяжести и его госпитализировали в детскую больницу. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа.

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