В воскресенье, 23 июня, в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП. Отмечается, что на дороге столкнулись Opel и Mitsubishi, передает "Информатор".

По предварительной информации, Mitsubishi стоял возле бордюра, в то же время Opel ехал в сторону улицы Киевской и просто въехал в стоящий автомобиль. В салоне Opel был трехлетний ребенок. К счастью, ребенок, благодаря детскому креслу, отделался испугом.

Отмечается, что пострадала водитель Mitsubishi. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу. На месте работают патрульные и следователь.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина протаранил пять авто, а также в Киеве водитель переехал сразу двух девушек.