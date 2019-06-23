В Днепре Opel протаранил Mitsubishi: в салоне был ребенок (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, в Днепре на улице Криворожской произошло ДТП. Отмечается, что на дороге столкнулись Opel и Mitsubishi, передает "Информатор".
По предварительной информации, Mitsubishi стоял возле бордюра, в то же время Opel ехал в сторону улицы Киевской и просто въехал в стоящий автомобиль. В салоне Opel был трехлетний ребенок. К счастью, ребенок, благодаря детскому креслу, отделался испугом.
Отмечается, что пострадала водитель Mitsubishi. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу. На месте работают патрульные и следователь.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина протаранил пять авто, а также в Киеве водитель переехал сразу двух девушек.
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