Жуткое ДТП в Киеве: автомобиль "слетел" с дороги в столб (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, в Киеве на проспекте Романа Шухевича, 11а произошло серьезное ДТП. Известно, что Nissan Qashqai вылетел с проезжей части и снес столб. В результате аварии пострадали три человека, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, Nissan зацепил бордюр во время движения. Водитель не справился с управлением, вылетел на зеленую зону и врезался в электроопору. После удара столб упал на проезжую часть, а контактная линия троллейбуса повисла на мусоровозе и фуре.
Из автомобиля достали троих пострадавших. Все были госпитализированы. Информация об их состоянии пока неизвестна. Стоит отметить, что никто из пассажиров не был пристегнут.
На месте работали экипажи патрульной полиции, медики, следственно-оперативная группа и коммунальщики. Детали аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Днепре Opel протаранил Mitsubishi, а также под Одессой мужчина протаранил пять авто.
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