Очень часто под конец рабочего дня у людей отекают ноги. Отеки - это сигнал, что необходимо обратиться к врачу. Иногда, на проблему можно не обращать внимания, однако если отечность связана с чрезмерным количеством жидкости.

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Основные причины отечности

1. Варикозное расширение вен

Варикоз - это состояние после перенесенного тромбоза вен, а также болезни лимфатической системы. При "венозных" отеках лишь одна конечность заметно становится больше.

2. Патологии сердца

Отечность ног может свидетельствовать о проблемах с сердцем. В большинстве случаев отечность ног возникает у пожилых людей с запущенными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

3. Заболевания почек

Ноги также могут отекать из-за заболеваний почек. При этом отечность может появиться на лице и на обеих конечностях.

4. Болезни щитовидной железы

Отечность ног может быть вызвана этой группой заболеваний. Среди проблем можно отметить нарушение работы женских половых органов и надпочечников. Изменение гормонального фона у женщин и онкопатология предстательной железы у мужчин могут также быть причиной отека ног.

5. Патологии почек

Ноги могут отекать при патологии надпочечников. Также отечность конечностей может возникать из-за нарушения работы сразу нескольких органов, например, сердца и почек одновременно.

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