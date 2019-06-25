Почему отекают ноги: названы главные причины [ Редактировать ]
Очень часто под конец рабочего дня у людей отекают ноги. Отеки - это сигнал, что необходимо обратиться к врачу. Иногда, на проблему можно не обращать внимания, однако если отечность связана с чрезмерным количеством жидкости.
Основные причины отечности
1. Варикозное расширение вен
Варикоз - это состояние после перенесенного тромбоза вен, а также болезни лимфатической системы. При "венозных" отеках лишь одна конечность заметно становится больше.
2. Патологии сердца
Отечность ног может свидетельствовать о проблемах с сердцем. В большинстве случаев отечность ног возникает у пожилых людей с запущенными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Заболевания почек
Ноги также могут отекать из-за заболеваний почек. При этом отечность может появиться на лице и на обеих конечностях.
4. Болезни щитовидной железы
Отечность ног может быть вызвана этой группой заболеваний. Среди проблем можно отметить нарушение работы женских половых органов и надпочечников. Изменение гормонального фона у женщин и онкопатология предстательной железы у мужчин могут также быть причиной отека ног.
5. Патологии почек
Ноги могут отекать при патологии надпочечников. Также отечность конечностей может возникать из-за нарушения работы сразу нескольких органов, например, сердца и почек одновременно.
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