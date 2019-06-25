Скандальні документи щодо мера Геннадія Труханова оприлюднив сьогодні колишній голова Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі. Політик прийшов у суд, де прокуратура звинувачує Труханова в масштабній корупції. Що у паперах - дивіться далі.

Уже півроку тривають судові баталії у справі мера Одеси Геннадія Труханова, чиновників і депутатів міськради. Прокуратура звинувачує їх у розкраданні ста вісімдесяти п'яти мільйонів бюджетних коштів. Розгляд справи добігає кінця: днями вже, може, оголосять вирок. Проте активісти не довіряють суду. Принесли символічні ґрати: воліють бачити Труханова у в'язниці.

"Нам достатньо того, що ця людина буде сидіти в мінімально комфортних для нього умовах аби він не мав можливості продовжувати здійснювати злочини, які стосуються розкрадання бюджетних коштів міста Одеси", - говорить Віталій Устименко, громадський активіст.

У суд прийшов і колишній одеський губернатор Михайло Саакашвілі. На засідання його не пустили, аргументували тим, що зала переповнена. Тому просто в коридорі політик оприлюднив скандальні документи. Пояснив: це - чорна бухгалтерія Геннадія Труханова. Папери, нібито, у травні були вилучені в Олени Попової - помічниці мера.

"Когда детективы НАБУ зашли в дом, Попова стала сливать материалы в унитаз ,но НАБУ всеравно эти материалы изъяла. Эти документы я получил от журналистов и общественников, которые побоялись их обнародовать, потому что их могли просто убить", - говорить Михайло Саакашвілі, ексголова Одеської ОДА

За словами Саакашвілі, це така собі комірна книга одеського мера: тут розписані схеми розкрадання грошей, незаконного відчуження земель громади. А також суми: скільки й кому давали хабарів, щоб приховати сліди злочинів.

"Это класический пример как деньги одеситов виплачиваються каким то подозрительним каждий месяц субєктам", - говорить Михайло Саакашвілі, ексголова Одеської ОДА.

Обкрадали міську скарбницю у різні способи. І довести злочинні схеми мера з поплічниками -упевнений екс-губернатор - цього разу вдасться.

"Пол миллиарда гривен уже городских денег. Чтоби ви понимали, гараздо меньше я построил в Батуми 35-этажний современний небоскреб, вот сравните этот действительно, я не знаю, сортир, с тем что можно построить за эти деньги. Тоесть они украли на покупки, и они украли на строительстве", - говорить Михайло Саакашвілі, ексголова Одеської ОДА.

Саакашвілі заявив - усі ці матеріалі судді мають, але выдмовляються їх оприлюднювати. Екс губернатор переконаний - мер та його оточення просто купили всіх потрібних їм людей.

"Они подкупали КРУ, они подкупали экспертизу государственную, они подкупали судей. Сейчас наступило время, когда эта банда не только должна быть отстранена от руководства города, но они должны вернуть все имущество, которое они украли, и они должны быть обязательно посажены в тюрьму", - говорить Михайло Саакашвілі, ексголова Одеської ОДА.

Наразі Саакашвілі вимагає, щоб ці документи суд розглянув публічно. Що стосується Труханова, той усі звинувачення відкидає. На засіданні також стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягатиме на покаранні для одеського мера - у вигляді дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.