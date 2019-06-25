За перебігом розгляду справи у суді стежить наша кореспондентка Лариса Зубенко. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією.

Зараз ми знаходимося під стінами шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва. До нього надійшов позов із вимогою відмовити Юрію Бойку у реєстрації на дострокових парламентських виборах, який балотується за списками "Опозиційної платформи - За життя". Позов подала Вікторія Слободенюк. Мовляв, реєстрація Бойка на виборах є протиправною, принаймні так йдеться у позові. Натомість захисник Юрія Бойка Олександр Пузанов впевнений це політична помста конкурентів і позов залишиться без задоволення.

"Мы убеждены, что этот иск не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы быть удовлетворенным, он абсолютно безосновательный. Юрий Бойко согласн всех государственных реестров является сопредседателем партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Эти данные достоверны. Соотвественно у ЦВК были все основания для того, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата. Мы являемся свидетелями постоянных нападок со стороны власти, со стороны бывших партнёров, это и обращения к правоохранительным органам, в ЦВК, в суды", - говорить Олександр Пузанов, адвокат, представник Юрія Бойка в суді.

Аби підтримати свого лідера, на засідання апеляційного суду прибули й інші представники політсили. Зокрема, нардеп Микола Скорик переконаний, що справу "Опозиційна платформа - За життя" виграє.

Микола Скорик, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя".

"Я вважаю, що все що зараз відбувається - це політичні репресії і тиск на "Опозиційну палтформу - За життя". Нічим іншим пояснити дані кроки не можна. Ніякого юридичного підгрунтя для цієї рейдерської атаки на опозиційну платформу за життя її немає, тільки так.

Засідання суду призначено на дев'яту годину вечора. Наша знімальна група буде присутньою , а про рішення суддів ми розповімо вам у наступних випусках.