На Прикарпатті повінь відрізала село на півтори тисячі жителів [ Редактировать ]
На Прикарпатті повінь відрізала село на півтори тисячі жителів. Вода зруйнувала єдиний міст.
Тепер туди не може доїхати ні громадський транспорт, ні швидка допомога, ні машини з продуктами. Чи допоможуть людям? - дізнавалися наші кореспонденти.
Люди розповідають: вода ринула з гір після рясного дощу. Місцева річка Брустурка вмить стала повноводною. Опори мосту не витримали натиску бурхливого потоку.
"З усіх горбів вода, з усіх горбів це ні щоб одна річка. Це о так було води тут забагато. І це всьо знесло".
Заїхати в село майже не можливо. Громадський транспорт не ходить. А власні автівки селяни просто залишають на березі.
"Забрало у нас цей мостик, це єдиний заїзд в село Шепіт. Більше до нас сюди заїзду нема. Це повністю відрубало село від сполучення.Проживає у нас 1556 жителів, і зараз це все повністю відрубано від світу", - говорить Степан Плитчук, сільський голова Шепоту.
Міст, який обвалився, був тимчасовим - розповідають селяни. А попередній - теж знесла вода, ще кілька десятиліть тому. Але його досі - не відновили.
"Зробили тимчасовий, а вийшло як завжди. Двадцять років тимчасовий стояв", - говорить Іван Дручків, житель села Шепіт.
"Тут влада приїхала, кошти виділювали, і десь вони дівалися. Ніхто не знає куди. Багато тут людей живе, село велике карпатське, віддалене. Живемо так як в якомусь первисно-общиному ладі", - говорить Іван Петращук, житель села Шепіт.
Грошей на зведення надійного мосту, а це десятки мільйонів гривень, немає - пояснюють в обласному управлінні будівництва. Тому для забезпечення сполучення і проклали тимчасовий. Його конструкція не розрахована на сильні повені. Та й цей міст відновлювали вже тричі, цього разу теж обіцяють просто полагодити.
"Проведена оперативна нарада, на нараді ми в першу чергу шукали фінансування для того, щоб можна було відновити", - говорить Володимир Рачкевич, директор департаменту будівництва, ЖКГ, містобудування Івано-Франківської ОДА.
"Ми плануємо повноцінно його поставити як він був. Лиш підняти ще, плануємо щоб зробити так щоб вкласти гроші і по два рази не переробляти", - говорить Богдан Марчук, заступник голови Косівської РДА.
За попередніми підрахунками - на роботи потрібно двісті тисяч гривень. Чиновники запевняють - усю суму вже зібрали, міст полагодять до кінця тижня. Та селяни їм не повірили й почали запасатися харчами.
Нині на Косівщині налічується близько ста мостів. І більшість із них потребують, якщо не капітального, то принаймні поточного ремонту. Та грошей на це з року в рік не вистачає.
по теме
На Прикарпатті повінь відрізала село на півтори тисячі жителів
Люди розповідають: вода ринула з гір після рясного дощу. Місцева річка Брустурка вмить стала повноводною. Опори мосту не витримали натиску бурхливого потоку
Руйнівна злива накоїла лиха на Черкащині
Небачена досі злива з градом накрила село Папуженці на Черкащині. Там зникли зв'язок та електрика, зруйнувано дороги. Стихія лютувала надвечір суботи, але люди оговтуються й досі
Скончались на месте: молния убила троих мужчин
21 июня, в селе Беньковцы (Ивано-Франковская область), в результате удара молнии погибли трое мужчин
Посуха в Індії: воду почали роздавати по талонах
Воду в місто доправляють у цистернах, а роздають по талонах. Вистачає її, лише для пиття і приготування їжі
На Львівщині потоки води знесли кілометри доріг
На Львівщині підтопило десятки домогосподарств та житлових будинків. Потоки води знесли кілометри доріг. На Закарпатті поривчастий вітер позривав дахи та повалив дерева