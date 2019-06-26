Годинник, знищений вогнем під час пожежі Нотр-Дама, можна буде відновити за допомогою схожого часоміра. Його виявили під дахом однієї з церков у центрі Парижа. Більше про надзвичайну знахідку - Катерина Кравець.

Донедавна годинник у соборі Паризької Богоматері, який був знищений вогнем під час квітневої пожежі, - вважали унікальним. Годинниковий механізм завдовжки три метри і завважки кількасот кілограмів містився під шпилем собору і керував чотирма циферблатами на даху. Його виготовили 1867 року. Відтворити вигорілий механізм збиралися за допомогою фотографій та технології три-де візуалізації. Коли раптом у самому центрі Парижа, в соборі святої Трійці, натрапили на ідентичний годинниковий механізм до того ж у досить непоганому стані.

"Це було несподіванкою, коли ми побачили схожий "контур". Якщо відчистити годинник та змазати, він працюватиме, як і годинник Нотр-Даму, що був справним упродовж 152 років. Цей зупинився за незрозумілих причин. Але він робочий, потрібно лише, аби хтось заводив його щотижня", - говорить Жан-Батіст Вйо, реставратор.

З'ясувалося, що знайдений годинник виготовила та сама фірма того ж самого року, що й годинник Нотр-Даму. Тепер, завдяки знахідці, фахівці зможуть відтворити усі деталі вигорілого механізму. Це допоможе зекономити кілька років на реконструкції.

"Це безцінна знахідка. Це те саме, якби археолог досліджував руїни Парфенону і раптом дізнався, що за десять кілометрів від того місця, є точно така сама споруда, але вона чудово збереглася", - говорить Жан-Батіст Вйо, реставратор.

Нагадаю, президент Франції Емануель Макрон заявив про намір відновити Нотр-Дам упродовж наступних п'яти років. На реконструкцію паризької візитівки вже зібрали понад 300 мільйонів євро. Утім, загальна сума, необхідна на відновлення собору, і досі не вирахувана.