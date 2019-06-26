В ходе встречи 25 июня с Хироши Микитани, учредителем японской компании Rakuten - владельцем сервиса Viber, президент Украины Владимир Зеленский предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине - расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten и выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Зеленского, Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента Государство в смартфоне и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении членов Национального инвестиционного совета Украины.

А также 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательного органа при президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию. А также в АП выступили с важным заявлением.