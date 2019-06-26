А у центральній Європі схожа ситуація. Помаранчевий рівень небезпеки оголосили в Парижі.

У французькій столиці стовпчики термометра вдень сягають 40 градусів за Цельсієм, а принесли спеку вітри із пустелі Сахара. Паризька мерія твердить у зоні ризику старші люди. Уже мобілізовані медичні служби, аби ті були готові надавати допомогу у разі теплового удару. Містян закликають більше пити прохолодних напоїв і звертати увагу на своїх літніх сусідів. Непокояться у Парижі недарма, аджЕ 2003 року від схожої задУхи багато людей загинули.