Франція потерпає від аномальної спеки [ Редактировать ]
А у центральній Європі схожа ситуація. Помаранчевий рівень небезпеки оголосили в Парижі.
У французькій столиці стовпчики термометра вдень сягають 40 градусів за Цельсієм, а принесли спеку вітри із пустелі Сахара. Паризька мерія твердить у зоні ризику старші люди. Уже мобілізовані медичні служби, аби ті були готові надавати допомогу у разі теплового удару. Містян закликають більше пити прохолодних напоїв і звертати увагу на своїх літніх сусідів. Непокояться у Парижі недарма, аджЕ 2003 року від схожої задУхи багато людей загинули.
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