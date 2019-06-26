"Группа Сороса" поставила своего человека - Нефедова - руководить украинской таможней. То есть, кадры, которых уже выгоняли, вновь поставлены на руководящие должности. Так прокомментировал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович назначение Максима Нефедова главой новой таможенной службы. Напомним, именно он стал победителем конкурсного отборана эту должность.

"Я хочу, чтобы мы были бдительными и просто следили за фактами. Что мы знаем о господине Нефедове? С 2006 по 2010 годы он работал в "кузнице кадров" Джорджа Сороса - компании "Dragon Capital" - на должности вице-президента. Кто не знает - эта компания дала нам Гонтареву и Яресько, ею управляет непосредственно Сорос и она реализует его планы в Украине. Теперь им удалось сделать невероятное - они ставят своего человека к нам на таможню. В 2015 году Нефедов был назначен заместителем министра экономического развития Абромавичуса, который вышел из той же "соросовской бригады". То есть, под видом новых лиц нам вернули кадры, которые мы уже выгоняли… И еще - Нефедов принимает участия в "маршах равенства" - гей-парадах", - заявил Вадим Рабинович.

Политик уверен, что Украина "попала в лапы Сороса", и теперь начинается активное наступление на страну, ее землю.

"Группа Сороса начала активные действия: продажа земли, которую активно поддерживает пропрезидентская партия "Слуга народа", назначение его "птенцов" на таможню. Все это означает одно: наша страна попала в его лапы, начинается наступление на Украину, ее землю. И проходит все это под эгидой прихода к власти "молодых команд"! Но только все то, что мы слышим от этих молодых дарований, граничит с бредом. Посудите сами: перенести столицу "в поле", построить государство в смартфоне, а представителя Сороса - на таможню. Напомню, как раз на таможне по оценкам и отечественных, и зарубежных экспертов, мы теряем 5 млрд в год из-за теневых схем. Зато теперь мы будем знать, куда уйдут эти деньги!" - заметил народный депутат.

Вадим Рабинович напомнил заявление министра финансов Украины Оксаны Маркаровой о том, что только в этом году нашей стране необходимо одолжить 4 млрд долл., из них 418 млн надо отдать из бюджета в счет обслуживание предыдущих долгов Гонтаревой и Яресько.

"И вот так дети и внуки нынешнего поколения украинцев будут выплачивать то, что украла Гонтарева вместе с представителями "Dragon Capital". И это продолжается и при новом президенте Зеленском", - возмутился Вадим Рабинович.

Прокомментировал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" и вопросы политические. В частности, ситуацию, которая в последние дни происходит вокруг политической силы.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг регистрации наших кандидатов в депутаты. Сначала были осуществлены попытки вообще не регистрировать партию в ЦИК. Потом, уже при новой власти, мы обнаружили слежку за представителями нашей партии. Затем какие-то странные фильмы запустили, плакаты развесили, регистрировали партии-клоны с "мышиным рейтингом", - рассказал Вадим Рабинович.

Вместе с тем он "по-человечески оппонентов понимает".

"Сейчас все любят Зеленского и Вакарчука. Объединение "продажи земли и гей-парадов" рвется к власти, а мы ему - этому объединению - мешаем своими делами и прагматизмом. К слову, только одна поездка представителя нашей партии Виктора Медведчука к Путину принесла нашей стране 4 млрд (из-за отмены транспортных санкций против Украины). Конечно, мы им мешаем, поэтому они хотят снять с выборов Юрия Бойко, партию "Оппозиционная платформа - За життя" и всех, кто против них. Мы видим, что история повторяется и мы получили того же Порошенко, только в новом облике - молодого, симпатичного, в которого влюбилась вся страна, с той же риторикой, кортежами, без решений тарифного вопроса, мира на Донбассе", - считает народный депутат.

"У меня есть свое отношение и к Саакашвили, и к Труханову, но так как они - участники избирательной гонки, - я промолочу. Одесса - город, который я люблю и уважаю, и думаю, что он достоин лучшего союза, чем объединение Труханова с Саакашвили. Но, пусть сами разбираются", - заявил Вадим Рабинович.