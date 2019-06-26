Бари Алибасов предъявил доказательства отравления [ Редактировать ]
Бари Алибасов опубликовал копию выписки из больницы. Тем самым пытаясь доказать поклонникам, что отравление - не спланированная пиар-акция, пишет rambler.ru.
В документе говорится, что Бари Алибасов провел 13 дней на больничной койке с диагнозом "химическое отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот").
По итогу пострадала слизистая ротоглотка, пищевод и желудок, а также зафиксированы осложнения: "распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространенный эрозивный ожоговый гастрит".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отравление Бари Алибасова было пиар-ходом.
Ранее сообщалось, что умер актер Валерий Харченко.
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