Бари Алибасов опубликовал копию выписки из больницы. Тем самым пытаясь доказать поклонникам, что отравление - не спланированная пиар-акция, пишет rambler.ru.

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В документе говорится, что Бари Алибасов провел 13 дней на больничной койке с диагнозом "химическое отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот").

По итогу пострадала слизистая ротоглотка, пищевод и желудок, а также зафиксированы осложнения: "распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространенный эрозивный ожоговый гастрит".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отравление Бари Алибасова было пиар-ходом.

Ранее сообщалось, что умер актер Валерий Харченко.