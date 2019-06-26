Одной из самых обсуждаемых тем среди украинцев стала новость о разводе Виктора Павлика с женой. Однако, как выяснилось, пара разорвала отношения еще три года назад, а совместную жизнь с 25-летней Екатериной Репяховой певец начал 1,5 года назад. Об этом пишет издание "Лайм".

Пара познакомилась еще когда Екатерина была ребенком. "Я с детства любила творчество Виктора. Часто ездила с мамой в Трускавец отдыхать, лечиться, пить водичку, а он там постоянно выступал. Поэтому на его концертах я бывала с самого детства", - рассказала девушка.

После концерта в Николаеве Репяхова подарила артисту огромный букет, который ему очень запомнился. Однако выяснилось, что они живут в одной гостинице.

"Я ждала его очень долго, часа три, наверное. Никто не приехал. Расстроенная я пошла в номер, но, закрывая дверь, услышала его голос - он прощался со своим водителем. Оказалось, что у нас соседние номера. Я вышла в коридор, а он мне говорит: "А я вас искал". Дело в том, что в букете я оставила ему записку, в которой написала, что люблю его, и приехала из Киева. Он мне говорит: "Почему же вы не оставили номер телефона?". Я не знала, что ответить, хотя, по-моему, я с этой целью приехала", - сказала Екатерина.

Затем пара общалась в Facebook и со временем Екатерина стала концертным директором Павлика. По словам Екатерины, отношения пара скрывала лишь изначально. Певец не сразу решился на развод с третьей женой Ларисой и старался постепенно знакомить молодую избранницу с детьми.

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