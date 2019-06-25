Опасное селфи: под Киевом на мосту загорелся подросток [ Редактировать ]
Под Киевом в Броварах произошел жуткий инцидент. 14-летний экстремал во время опасного селфи получил удар током и загорелся. Отмечается, что у ребенка ожоги 70% тела и шок І степени, сообщает "Информатор".
Известно, что происшествие случилось на железнодорожной станции "Бобрик". Школьник запрыгнул на защитную сетку над пешеходным мостом и положил руку на металлические опоры под контактным кабелем. Кабель был под напряжением, в результате чего и произошел электрический разряд. Тело и одежда мальчика загорелись.
Отмечается, что рядом с любителем экстрима находились одноклассники. Они бросились тушить его и вызвали "скорую", которая увезла ребенка в больницу. Там уже врачи сообщили об инциденте в полицию, а мальчика забрали в реанимацию.
Следственно-оперативная группа выехала на место, где все случилось. Опросив свидетелей, двух девушек-одноклассниц мальчика, выяснилось, что пострадавший позвонил им и предложил прогуляться. Когда у него возникла идея сделать опасное селфи, девушки сказали, что просили его не подниматься на опасную высоту, но парень не послушался.
Ранее сообщалось, что в Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона, а также игрушка едва не убила младенца.
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