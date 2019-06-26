Перший етап розведення сил. Українські військові відійшли від однієї з позицій у районі Станиці Луганської. У Генштабі повідомили відведення здійснене за умовами Мінських домовленостей.

По обидві сторони процес фіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. За дотриманням умов сторонами на цій ділянці вони слідкуватимуть протягом кількох днів.

Однак, відведення військ противником - в ОБСЄ і досі не підтвердили. У заяві, оприлюдненій на сайті організації лише висловили сподівання про дотримання сторонами зобов'язань і готовнісь контролювати процес розведення.

"На виконання Мінських домовленостей, сьогодні підрозділ Збройних Сил, який займає оборону на ділянці дороги Станиця Луганська - Луганськ, - відійшов, згідно встановлених сигналів займаних позицій. Тим самим, Збройні Сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці", - говорить Олександр Сирський, командувач ООС.