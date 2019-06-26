Місто без вейперів. Сан-Франциско став першим у Сполучених Штатах мегаполісом, де міська влада заборонила електронні сигарети. Чи запровадять таку практику інші штати? З'ясовував Дмитро Анопченко.

Ситуацію в Сан-Франциско батьки міста охрестили епідемією. Електронні сигарети масово курять і молодь, і підлітки, і зовсім ще діти, вважаючи, що вони безпечніші за звичайні. У міській раді довго скаржилися на ситуацію, та врешті - не витримали - і проголосували за повну їх заборону.

Електронні цигарки в Сан-Франциско не можна буде тепер продавати, купувати, виробляти і найголовніше, якщо живеш у місті, не можеш замовити їх онлайн із доставкою додому. Курці, а по-модному вейпери, коли дізналися про це, кинулися в крамниці - запастися необхідним, адже заборона набуде чинності лише через місяць, а посилення пів року запроваджуватимуть покроково.

Це рішення далося непросто, з огляду на те, що саме у Сан-Франциско міститься штаб-квартира найбільшого в США виробника електронних сигарет. Там негайно оприлюднили заяву, настрахавши американців тим, що ситуація після таких ухвал погіршиться, бо "люди від безпечної альтернативи курінню, а саме такою вони вважають свою продукцію, знову масово повернуться до тютюну". Так це чи ні досліджень або соцопитувань не проводили. Тож, Сан-Франциско, по суті, зробить масштабний експеримент, за яким пильно в інших містах країни стежать.

Плани заборонити електронні цигарки обговорюють зараз у Нью-Йорку і в Чикаго. І варто їм побачити, що у сусідів усе відбулося успішно - там теж проголосують за подібне табу.

Виробники, щоб не розоритися - пропонують самі запровадити жорсткі обмеження. Мовляв, і електронну технологію перевірки віку покупців готові розробити, і лімітувати, скільки сигарет можна за раз купити, і допомогти місту власним коштом ліцензувати торгівців. Але мерія від "сигаретного табу", вочевидь, не відмовиться. І якщо такі рішення спрацюють - це в майбутньому змінить правила по всій Америці.