Масштабна пожежа сталася напередодні на околиці столиці. Поблизу Кільцевої дороги загорілися величезні склади секондхенду. Менше, ніж за годину, вогонь охопив близько двох із половиною тисяч квадратних метрів.

До гасіння залучили 70 вогнеборців і 14 одиниць техніки. Стовп диму було видно за кілометри. Жителям Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів рекомендували зачинити вікна й обмежити перебування надворі. Близько півночі полум'я загасили

"За нашими даними постраждалих і загиблих немає - але дані ці будуть уточнюватися. Тому що ми бачимо дуже багато людей - дуже велика територія. Була складність в тому що в гідранті - тут є на місці гідрант - на нього підключилася техніка - але в гідранті дуже маленький тиск води. Тому гасіння проводиться комплексно - проводиться з підвозом води і за допомогою гідранту", - говорить Вікторія Рубан, керівник прес-служби Головного управління ДСНС України у Київській області.