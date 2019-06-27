Масштабне поповнення у лавах військових медиків. Майже вісімдесят випускників Івано-франківського національного медуніверситету склали присягу на вірність Україні. Про тих, хто дбає про здоров'я військових, а під час війни рятує поранених - у наступному сюжеті.

В центрі Івано-Франківська шикуються юнаки та дівчата. Замість однострою, на них - білі халати.

Станіслав студент п'ятого курсу Івано-франківського медуніверситету. Розповідає - стати лікарем мріяв з дитинства. Та коли вступив до закладу в країні якраз почалася війна. Тож паралельно взявся вивчати ще й військову справу.

"Як наші хлопці служать, як вони проводять свій вільний час, ми це все вчили, бачили на власні очі. Є певні аспекти стосовно надання невідкладної допомоги саме на полі бою, свої нюанси, нас цього окремо навчають і окремі дисципліни і відповідно ми зараз вже знаємо як все це робить", - говорить Станіслав Марусин, студент п'ятого курсу Івано-Франківського національного медичного університету.

Присутність військових лікарів в армійських підрозділах - наразі необхідна. В Україні таких спеціалістів не вистачає.

"Воно було завжди потрібно, а сьогодні воно найбільше потрібно. Ми надіємось що воно всьо закінчиться, але в запасі такі люди мають бути підготовлені, професійно, які будуть проходити в подальшому воєнні збори. І ще перепідготовку", - говорить Микола Рожко, ректор Івано-Франківського національного медичного університету.

Урочиста мить. Медики один за одним складають військову присягу.

"Я, Денисюк Максим Вікторович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові бути йому вірним і віданним. Обороняти Україну, охороняти її сувернітет. Сумлінно виконувати військові обов’язки".

"Вітаю вас із прийняттям військової присяги. - Служу Українському народу".

Стати військовими лікарями зголосилися майже вісімдесят молодих людей.

"Ми навчаємо це і питання тактичної медицини відповідно до вимог НАТО, ну і звичайно питання вивчають і військову тактику, військову топографію", - говорить Валерій Левченко, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Івано-Франківського національного медуніверситету.

Багато випускників вже отримали запрошення на роботу у військові частини. Решта - планують продовжити навчання у військовій медичній академії в Києві, щоб стати професійними військовими медиками.