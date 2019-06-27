Випускники Івано-Франківського медуніверситету стали військовими медиками [ Редактировать ]
Масштабне поповнення у лавах військових медиків. Майже вісімдесят випускників Івано-франківського національного медуніверситету склали присягу на вірність Україні. Про тих, хто дбає про здоров'я військових, а під час війни рятує поранених - у наступному сюжеті.
В центрі Івано-Франківська шикуються юнаки та дівчата. Замість однострою, на них - білі халати.
Станіслав студент п'ятого курсу Івано-франківського медуніверситету. Розповідає - стати лікарем мріяв з дитинства. Та коли вступив до закладу в країні якраз почалася війна. Тож паралельно взявся вивчати ще й військову справу.
"Як наші хлопці служать, як вони проводять свій вільний час, ми це все вчили, бачили на власні очі. Є певні аспекти стосовно надання невідкладної допомоги саме на полі бою, свої нюанси, нас цього окремо навчають і окремі дисципліни і відповідно ми зараз вже знаємо як все це робить", - говорить Станіслав Марусин, студент п'ятого курсу Івано-Франківського національного медичного університету.
Присутність військових лікарів в армійських підрозділах - наразі необхідна. В Україні таких спеціалістів не вистачає.
"Воно було завжди потрібно, а сьогодні воно найбільше потрібно. Ми надіємось що воно всьо закінчиться, але в запасі такі люди мають бути підготовлені, професійно, які будуть проходити в подальшому воєнні збори. І ще перепідготовку", - говорить Микола Рожко, ректор Івано-Франківського національного медичного університету.
Урочиста мить. Медики один за одним складають військову присягу.
"Я, Денисюк Максим Вікторович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові бути йому вірним і віданним. Обороняти Україну, охороняти її сувернітет. Сумлінно виконувати військові обов’язки".
"Вітаю вас із прийняттям військової присяги. - Служу Українському народу".
Стати військовими лікарями зголосилися майже вісімдесят молодих людей.
"Ми навчаємо це і питання тактичної медицини відповідно до вимог НАТО, ну і звичайно питання вивчають і військову тактику, військову топографію", - говорить Валерій Левченко, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини Івано-Франківського національного медуніверситету.
Багато випускників вже отримали запрошення на роботу у військові частини. Решта - планують продовжити навчання у військовій медичній академії в Києві, щоб стати професійними військовими медиками.
по теме
Список эндодонтических инструментов и материалов, имеющихся в наличии
Материал для эндодонтического лечения и пломбирования каналов имеющиеся в продаже. Список цементов для фиксации и сопутствующих материалов в наличии
В Украине ввели новые стандарты лечения ВИЧ
МОЗ Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции
Почему жить в многоэтажках опасно
Чем чревато проживание в многоэтажном доме - об этом подробнее в материале
В Украине запретили сразу три известных антисептика
Серию лекарств запретили из-за отрицательных результатов исследования
ВСУ залишили позицію біля Станиці Луганської
Перший етап розведення сил. Українські військові відійшли від однієї з позицій у районі Станиці Луганської. У Генштабі повідомили відведення здійснене за умовами Мінських домовленостей