Європу накрило потужною спекою [ Редактировать ]
В Україні спека відступає. Натомість гарячий циклон накрив Європу. У Франції та Іспанії готуються до температурних рекордів. Показники термометрів можуть сягнути 45 градусів. Про погодні аномалії - Анна Філь.
Стовпчики термометрів у французькій столиці впевнено повзуть угору. Медики працюють у посиленому режимі. Півсотні шкіл зачинили через відсутність кондиціонерів. Міська влада - намагається запобігти смогу: на паризьких дорогах заборонили автівки, які найбільше забруднюють повітря.
"У Парижі і передмісті ми очікуємо підвищення озонового забруднення - тобто утворення смогу. Озон ми називаємо "літнім забрудником". Він утворюється внаслідок взаємодії автомобільних і промислових викидів із киснем під дією високих температур", - говорить П'єр Перно, фахівець з якості повітря.
А водіям пропонують безплатні парковки, щоб вони охочіше користувалися громадським транспортом.
"Добре, що влада вживає таких заходів. Забруднене повітря дуже шкідливе, від цього люди хворіють", - говорить Серж Ханв'єр, таксист.
Лікарі радять вживати більше прохолодних напоїв і без потреби не виходити на вулицю. У Франції добре пам'ятають пекельне літо 2003. Тоді 15 тисяч людей померли, як вважають медики - саме через аномально високі температури.
"Спека загрожує не лише літнім людям. Французи часто не вважають її проблемою і продовжують навантажувати себе фізично, а дарма. Не варто звинувачувати уряд у надмірній пильності. Ми намагаємося уникнути смертей", - говорить Аньєз Бузин, міністр охорони здоров'я Франції.
До порад фахівців дослухаються у паризькому зоопарку. Від палючого сонця його мешканців - рятують холодним душем. І частують замороженими фруктами.
У цьому ресторані в польському Сопоті теж намагаються полегшити страждання чотирилапим. Заклад відомий тим, що тут годують не лише людей, а й їхніх улюбленців. Тож для усіх відвідувачів розробили літнє прохолодне меню. Адже на вулиці плюс 36.
"З роками практики ми винайшли ідеальний рецепт для собак - рисова локшина з курячою печінкою. Зараз ми спеціально охолоджуємо цю страву", - говорить Гавел Чайка, власник ресторану.
У сонячній Іспанії припікає ще більше. У п'ятницю очікують до 45и вище нуля.
"Можу спати тільки з вентилятором і кондиціонером. І комарі докучають. До того ж від спеки сильніше втомлюєшся", - говорить Клаудіа Пелаес, мешканка Мадрида.
"За прогнозами науковців, таких спекотних періодів буде усе більше й більше. І щоразу вони наставатимуть раніше і триватимуть довше. Температура не опускатиметься нижче 25 градусів навіть уночі, як у тропіках", - говорить Пако Сегура, еколог.
Окрім півдня Європи, не полишає спека й Німеччину, Бельгію та Швейцарію. За прогнозами, найгарячіше буде - наприкінці тижня.
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