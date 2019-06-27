Противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської - відійшов від пішохідного мосту. Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил. Там зазначили, що зараз сапери груп розмінування - перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Пропуск громадян через КПВВ здійснюється у штатному режимі.

Раніше у штабі заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. По обидва боки - процес фіксують представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов - вони відстежуватимуть кілька днів. Нагадаю, рішення про розведення сил на лінії розмежування в цьому районі - Тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року.