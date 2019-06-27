Боротьба з насильством проти дітей - має стати національним пріоритетом країн-членів Ради Європи.

Відповідну резолюцію - сьогодні ухвалили у ПАРЄ. Членам Ради рекомендують розробити національні плани протистояння дитячому насильству та збільшити видатки на захист, безпеку і освіту. Нагадаю, за останні півроку в Україні вбито 50 дітей. Поліція просить допомоги у депутатів. А саме - створити Єдиний реєстр осіб, які скоювали сексуальні злочини проти неповнолітніх.

"Мы говорим о насилии различного характера. Психологически, сексуальном, буллинге, незаконное перемещение детей. И конечно для нас эта проблема очень актуальна. И задача следующего парламента и следующего правительства будет разработка комплексной стратегии по защите прав детей. Конечно в основу ее должна лечь будапештская конвенция "Лансерот" и стамбульская конвенція, которую Украина до сих пор не ратифицировала", - говорить Юлія Льовочкіна, народний депутат, заступник члена української делегації в ПАРЄ.