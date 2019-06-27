Іран знову погрожує знищити Ізраїль, у разі повномасштабного конфлікту з Америкою. Ізраїльтяни натомість уже попередили: якщо їхню територію атакують, удар у відповідь по Ірану буде небувалої сили. Подробиці розповість - Антон Готліб.

Найбільші навчання ізраїльської армії відбувалися на півночі. Сценарій - відбиття агресії терористів ліванської "Хізбалли". Такий розвиток подій зараз, більше ніж імовірний, з огляду на грізні заяви Тегерана. Напередодні маневрів військовики виявили довжелезний тунель, що вів із Лівану до Ізраїлю.

"Це тунель "Хізбалли". Його було прорито з села Раміе, що за кіломЕтр від кордону аж до Ізраїлю. Максимальна глибина вісімдесят метрів, а це -22 поверхи. Хезболла зробила цей прохід, а також інші, щоб мати можливість атакувати Ізраїль. Після операції "Північний щит" "Хізбалла" втратила можливість проводити подібні акції проти Ізраїлю", - говорить Джонатан Конрікус, прессекретар Армії оборони Ізраїлю.

На Близькому Сході передвоєнна ситуація. Іран погрожує перекрити Ормузьку протоку. Там атаковані кілька танкерів. Для західної економіки це смертельно, звідти йде головний потік нафти. Сполучені Штати звинувачують в атаках Іран.

"Іран за останні кілька місяців брав участь у серії неспровокованих і невиправданих нападів на нафтові танкери, нафтопроводи, американські безпілотники, та в ряді інших дій, які є неприпустимими. Для Ірану було б великою помилкою продовжувати таку поведінку, тому ми сподіваємося, що конференція, яка триватиме кілька днів у Бахрейні, пройде безперешкодно, і це покращить ситуацію навіть з позиції Ірану", - говорить Джон Болтон, радник із нацбезпеки президента США.

Поруч - у Перській затоці - американські авіаносці тільки чекають наказу атакувати об'єкти Ісламської республіки. Тегеран погрожує діями у відповідь - під прицілом Ізраїль. Як найближчий союзник Вашингтона і головний ворог Ірану. Єрусалим попереджає: у разі агресії негайно вдарить у відповідь.

"Ми сотні разів активно діяли, щоб перешкодити Іранові постачати дедалі досконаліші види озброєння "Хізбаллі" і створити проти нас на півночі другий фронт із боку Голанських висот. Ізраїль і надалі кластиме край спробам Ірану використовувати територію сусідніх держав за платформу для нападів на нас. Відповідь Ізраїлю на будь-який такий напад буде потужною", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

Експерти кажуть, якщо війна таки розпочнеться, вона матиме катастрофічні наслідки для регіону. Ізраїль, враховуючи його розміри, може постраждати навіть більше за інших.

Маленька держава не має можливостей вести довгу війну. Тому керівництво країни бачить імовірний конфлікт так: у разі початку агресії треба в перші ж дні завдати нападникові удару такої сили, від якого той не зможе оговтатися.