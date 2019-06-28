Об этом заявил народный депутат, председатель Житомирской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко по случаю Дня Конституции Украины 28 июня.

"Очень досадно констатировать тот факт, что последние пять лет Конституция Украины не была краеугольным камнем жизни государства. Множество раз она была нарушена. Чернобыльцы и военные пенсионеры были лишены льгот, реформы в сферах образования и медицины сделали их мало- или вообще недоступными, заоблачные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, отмена ряда социальных пособий поставили под вопрос само конституционное понятие социальной защиты. Постоянно нарушается свобода слова. В дополнение, Конституция претерпела ряд изменений, которые не отвечают реальным потребностям украинцев. В частности, утвержденный в Основном Законе без всенародного референдума курс на вступление в НАТО является примером произвола власти, уходящей в прошлое", - отметил Юрий Павленко.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за народовластие. Существенное расширение политических прав граждан позволит украинцам непосредственно влиять на решения власти и выражать недоверие президенту, правительству и парламенту. Для этого партия предлагает принять закон об общенациональном референдуме и таким образом запустить эту демократическую процедуру.

"Считаем, что после стольких потрясений уже всем очевидно, что наделение президента такими полномочиями - это постоянные риски узурпации власти, антиконституционных действий, а затем политических кризисов и народных волнений. Убеждены, что Украине необходимо двигаться в сторону развития представительной демократии: укрепление парламентаризма и расширение прав и полномочий местного самоуправления. Это программные цели "Оппозиционной платформы - За жизнь", - подчеркнул Юрий Павленко.

Политик акцентировал, что реализация всех гарантированных Конституцией прав и свобод граждан является основой для мира, стабильного экономического, социального и гуманитарного развития страны.

"Нарушение Основного Закона государства - это преступление против собственного народа. Конституция Украины всегда отражала образ жизни и стремления украинцев - мир, свобода, верховенство права, социальная справедливость и защита, право на образование и здравоохранение, удовлетворения потребностей национальных общин, демократические нормы свободы совести и религиозных организаций. Так должно быть всегда", - подчеркнул парламентарий.

"Конституция - это аксиома политической жизни страны. Надеюсь, что ее соблюдение укоренится в основе общественно-политической жизни Украины - суверенного, социального и правового государства. От всего сердца поздравляю украинцев с Днем Конституции! Желаю всем нам мира, добра и благополучия!" - резюмировал Юрий Павленко.