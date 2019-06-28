Четырех освобожденных из плена боевиков украинцев доставили из Ростова-на-Дону в Минск (Беларусь), откуда они отправятся в Киев.

Об этом 28 июня сообщил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Среди освобожденных пленных - Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

По словам Медведчука, главные в "ДНР" и "ЛНР" передали ему также документы освобожденных - их паспорта, по которым они и вылетят из Минска в Украину.

Он добавил, что четырех украинцев боевики "приняли решение освободить в одностороннем порядке".

Раньше сообщалось о том, что, украинские военнопленные вернутся домой. А также Зеленский встретился с семьями пленных украинцев.